C’è una nuova data per il processo contro l’ex allenatore volontario delle giovanili dell’Hockey Club Lugano arrestato per reati sessuali nell’ottobre del 2016. Il Tribunale penale ha stabilito che il dibattimento, che doveva svolgersi il 24 novembre 2020, si terrà l’1 e il 2 giugno di quest’anno. Ne dà notizia la RSI. L’uomo, ex municipale di Canobbio parzialmente reo confesso, avrebbe abusato di tre giocatori minorenni dell’HCL e di un quarto ragazzino della sua cerchia famigliare. Gli episodi in quest’ultimo caso sarebbero una decina, avvenuti tra le mura domestiche dal 2001 al 2013. I reati ipotizzati nei confronti dell’uomo sono quelli di coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e pornografia. Contro di lui la procuratrice pubblica Chiara Borelli chiederà una pena superiore ai 5 anni di carcere. La Corte delle Assise criminali sarà presieduta dal giudice Mauro Ermani.