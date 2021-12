Aggiornato alle 17.20 – Rioccupato e subito sgomberato. Del tutto. L’ultima giovane che era rimasta sul tetto e a cui le autorità hanno portato dell’acqua per idratarsi nel primo pomeriggio è scesa attorno alle 15.15. Poi un gruppo di autogestiti si è spostato verso via Bossi, davanti alla sede della polizia cantonale, al grido di «liberi tutti». Alle 17.20 la comunicazione via social: «Tutte le persone arrestate sono state rilasciate».

Dopo gli scontri di ieri sera e una notte relativamente tranquilla, questa mattina attorno alle 5 la polizia comunale di Lugano, a seguito della denuncia inoltrata dal Municipio per violazione di domicilio, è intervenuta per liberare gli spazi dell’Ex Macello occupati ieri dagli autogestiti, in particolare l’edificio più alto e protetto come bene culturale. Lo sgombero era già stato segnalato questa notte su un canale Instagram degli anarchici e, secondo quanto comunica la polizia cantonale, sono state fermate 11 persone la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo, un 36.enne cittadino svizzero domiciliato in Valle Leventina e una 33.enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisiotto, già fermati nel corso del pomeriggio di ieri, sono stati posti in arresto provvisorio per violenza o minaccia contro i funzionari a seguito dell'aggressione di un agente di polizia.