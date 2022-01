Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta nei confronti dell’ex presidente della Sezione PLR di Lugano Giorgio Grandini. L’avvocato - sessantottenne - è al centro di un’indagine che coinvolge anche un altro notaio. Stando alla RSI, che ha anticipato la notizia, la Magistratura ha iniziato ad interessarsi di Grandini - che è difeso dall’avvocato Luca Trisconi - dopo una denuncia depositata negli scorsi mesi (probabilmente in autunno) per falsità in documenti e truffa. Grandini e l’altro legale, nei cui confronti vale il principio d’innocenza, si dicono estranei ai fatti e si proclamano innocenti. Sostengono che le accuse mosse nei loro confronti non siano in realtà di diritto penale ma, semmai, da leggere nel contesto del diritto obbligazionario. Grandini - probabilmente in attesa di capire come si svilupperà l’inchiesta - ha comunque volontariamente già rinunciato all’esercizio della professione.

Vicenda ancora da chiarire

A Lugano le voci di un’inchiesta aperta nei confronti dell’ex politico (è stato anche granconsigliere e consigliere comunale) circolava da alcune settimane e ieri le voci hanno trovato conferma. L’indagine è ancora nelle fasi iniziali e nelle prossime settimane sono verosimilmente previsti ulteriori interrogatori e udienze. La vicenda dunque non è ancora chiarita e non sono moltissime le informazioni trapelate. Pare però che le accuse rivolte ai due avvocati riguardino la vendita di un immobile a Colina d’Oro, acquistata da un conoscente di Grandini. Il contratto di compravendita indicava, in una clausola, il fatto che l’abitazione sarebbe stata ceduta libera da qualsiasi ipoteca. Ma l’avvocato e la proprietaria non sono riusciti a risalire alla cartella ipotecaria (del valore di circa 1,5 milioni di franchi).

Il ruolo delle banche

A questo punto Grandini, stando alla RSI; avrebbe tentato di rimediare all’errore e, in buona fede, aveva deciso di onorare gli impegni utilizzando dei proventi che prevedeva di incassare da un cliente italiano. Cliente che gli aveva attribuito diversi mandati per più di un milione di franchi. Cliente che però, a sua volta, avrebbe truffato Grandini rifiutandosi di onorare i suoi debiti nei confronti del legale. In questo modo - ma come detto sono dettagli che dovranno essere confermati in fase di inchiesta - l’avvocato non è più stato in grado di far fronte al pagamento che aveva in previsione di effettuare per l’immobile di Collina d’Oro.

