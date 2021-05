Durante quest’anno così complesso, riscoprirsi umani significa anche comportarsi in modo virtuoso, soprattutto tra le grandi menti. «La “prudentia” sarà la nostra virtù per questa edizione dell’Executive Award. Vogliamo infatti mandare in onda un evento senza rischi» afferma Rossella Gargano, CEO della Garbo Management SA, l’azienda organizzatrice dell’Executive Award. «Seppure i numeri permessi per le manifestazioni siano maggiori a partire da fine maggio, attendere che la maggior parte della popolazione sia vaccinata ci sembra la scelta più saggia» continua Gargano.

L’edizione speciale dell’Executive Award si terrà, pertanto, il 6 ottobre 2021. A rendere speciale questa edizione è il particolare anno che ha coinvolto ogni persona in modo diverso. La pandemia ha evidenziato alcune delle nostre debolezze e ci siamo ritrovati tutti uniti sotto un «giudizio universale» che ha rimescolato alcune carte. «Il lato umano è fortemente al centro dei dibattiti più disparati del mondo e pertanto questo è l’anno in cui prima di tutto è necessario premiare le persone che hanno messo in campo comportamenti virtuosi» sottolinea la giuria che sta selezionando i vincitori del premio.

La selezione è partita l’anno scorso e le nomination arrivano non solo dalla giuria ma anche dagli Alumni, ovvero dai vincitori delle edizioni precedenti. I premi saranno uno stimolo per tutti a fare sempre meglio nella creazione di valore in Ticino, non solo in termini economici, ma anche in termini di sostenibilità. Essi saranno l’emblema delle 7 virtù umane: fortezza, prudenza, temperanza, giustizia, fede, speranza e carità.

