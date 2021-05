La formulazione «tragedia sfiorata» è spesso usata a sproposito ed è quindi inflazionata, ma calza bene - quantomeno sotto forma di quesito - per quanto andiamo a scrivere: Il 19 dicembre 2020 in via Beltramina a Lugano è stata sfiorata una tragedia? La domanda è legittima, perché quel giorno un uomo è uscito dal suo appartamento imbracciando una carabina calibro 22, è salito dai vicini al piano superiore, una coppia di anziani, e ha sparato dei colpi sul soffitto e sul muro sopra la porta di casa dei due. Poi ha bussato alla porta, è indietreggiato di qualche metro, e ha atteso che i vicini aprissero l’uscio, puntandolo con la carabina carica.

Voleva ucciderli? In corso d’inchiesta l’uomo ha detto no. Il suo obiettivo era «spaventarli a morte». Probabilmente non lo sapremo mai perché, fortunatamente, l’anziano vicino ha guardato dallo spioncino chi fosse alla porta, ha visto l‘uomo con il fucile puntato e ha saggiamente deciso di non aprire, allertando invece la polizia, che intervenuta tempestivamente ha poi arrestato l’uomo.

Colpi già in giardino

Non era peraltro la prima volta - e qui facciamo un passo indietro - che il cinquantenne sparava. Il protagonista di questa storia, un cittadino confederato alla sbarra di fronte alla Corte delle assise correzionali presieduta dal giudice Marco Villa, fra l’estate 2020 e l’arresto aveva sparato almeno dieci colpi, sia nel giardino comune (mirando il terreno), sia all’interno della palazzina. Era il suo modo per esorcizzare la rabbia che provava verso i vicini, rei a suo dire di fare rumore. «Ridolini», come li ha definiti in inchiesta, che l’avevano infastidito talmente tanto da spingerlo a imbracciare le armi (gli inquirenti hanno rinvenuto anche un fucile d’ordinanza e una pistola a salve, oltre ad almeno 20 proiettili).

La reazione spropositata dell’uomo è da ricondursi a disturbi psichici di cui soffre da tempo, a causa dei quali si trova in assistenza, e all’importante consumo di alcolici. Tanto che per gli spari una perizia ha constatato una grave scemata imputabilità.

I capi d’imputazione

Le accuse a suo carico erano quelle di esposizione a pericolo della vita altrui (nella forma del tentativo), infrazione e contravvenzione alla legge sulle armi e le munizioni e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti (l’uomo faceva uso di marijuana e hashish). Reati per i quali la procuratrice pubblica Pamela Pedretti, titolare dell’inchiesta, d’accordo con la legale dell’uomo, avvocata Luisa Polli, ha proposto una pena di nove mesi sospesa per due anni. Pena contenuta proprio per via della grave scemata imputabilità. Il procedimento si è svolto nella forma del rito abbreviato.

«Sto meglio»

Oggi l’imputato è seguito dal servizio sociopsichiatrico e da Ingrado, dato che nei suoi confronti è stato ordinato un trattamento ambulatoriale, nonché un’assistenza riabilitativa: «Mi sento più tranquillo, più stabile - ha detto in aula. - Ho capito che ero arrabbiato con me stesso e che non avevo alcun motivo per esserlo». Ha anche ammesso piuttosto candidamente di aver sì ridotto il consumo di alcolici, ma di consumare ancora mezzo litro di vodka al giorno.

«Può contare su una rete»

Dichiarazione, questa, che ha suscitato qualche preoccupazione nel giudice Villa, il quale ha chiesto alle parti e all’imputato, «per la sua tutela e per quella di tutti noi», di valutare un prolungamento della sospensione condizionale e della durata delle norme di condotta che deve seguire. Cosa che le parti hanno accettato, portandole tutte a quattro anni con il consenso dell’imputato, che è parso volenteroso di evitare che un tale «inciampo» - nella parole di Villa - non si abbia a ripetere. «Il suo percorso è difficile - ha concluso il giudice, - ma si ricordi che in caso di difficoltà più contare su una rete. Non c’è niente di male nel farsi aiutare».

