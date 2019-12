Emergono dettagli piuttosto sconvolgenti in merito all’omicidio di Viganello. I due aggressori - un 34.enne austriaco domiciliato nel Luganese e un 43.enne ticinese domiciliato nel Mendrisiotto, entrambi in manette – avrebbero brutalmente picchiato la vittima, un 35.enne ticinese domiciliato nel Bellinzonese, lasciandola a terra e in fin di vita in una camera del secondo piano della Pensione La Santa. Sarebbero poi scesi al ristorante per bere qualcosa prima di risalire nella stanza e tentare di ripulirla dalle tracce di sangue lasciate durante l’aggressione. Stando a nostre informazioni, non ancora confermate dagli inquirenti, solo quando si sono resi conto che la scena del crimine era troppo compromessa hanno chiamato la centrale operativa, spiegando che la vittima aveva avuto un malore. I due, fermati sul posto e ora in manette, sono conosciuti alle forze dell’ordine per far parte di un giro di eroina e cocaina. La vittima invece avrebbe avuto piuttosto problemi con l’alcol. Gli inquirenti (l’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni) sono al lavoro per tentare di stabilire il movente e l’esatta dinamica dell’accaduto. Domani è prevista l’autopsia, che probabilmente darà un quadro più completo dell’inchiesta.