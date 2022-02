L’hotellerie di lusso riparte da Lugano

Era prevista per il 2020 e finalmente ora le condizioni lo consentono: il LAC di Lugano, si legge in una nota, è pronto ad ospitare uno degli appuntamenti di settore più attesi e decisivi, dove nascono spunti d’innovazione per il futuro e linee guida dell’hotellerie internazionale. Si riparte proprio da qui: due giorni di incontri e tavole rotonde per fare il punto e guardare alle nuove strategie per il settore dell’ospitalità. Dall’anno della sua fondazione, il 1974, l’EHMA - European Hotel Managers Association che conta circa 400 soci di 29 Paesi europei, si riunisce ogni anno e, dopo l’appuntamento di Parigi del 2019, ora tocca proprio a Lugano trasformarsi nel centro nevralgico della categoria. Ad ospitare l’evento, come detto, sarà il LAC - Lugano Arte e Cultura, il polo culturale cittadino, sede ideale per rendere omaggio al tema dell’evento: «It’s all about Passion», con il filo rosso della passione che guiderà ogni momento dell’assemblea. A dirigere i lavori del Comitato organizzativo, comprendente i rappresentanti di diverse strutture alberghiere d’eccellenza del territorio, è Giuseppe Rossi, general manager dell’Hotel Splendide Royal di Lugano, che motiva così la scelta del tema: «È la passione che motiva a raggiungere le mete più ambiziose. La passione fa sbocciare la creatività e, specialmente dopo il coronavirus, ci siamo resi conto della sua importanza. In particolare, nel settore dell’ospitalità, attivo 24 ore al giorno, solo la passione può fare la differenza e motivare le nuove generazioni ad una professione tanto gratificante quanto impegnativa. È questo uno degli obiettivi di EHMA Lugano: attrarre giovani talenti dell’hotellerie guidati dalla passione». I giovani manager e i soci EHMA a cui è riservata la partecipazione all’evento, potranno farsi ispirare dalle esperienze e dalle visioni di alcuni tra i CEO delle catene alberghiere più prestigiose a livello mondiale: Christopher Cowdray - CEO Dorchester Collection, Roland Fasel - COO Aman Resorts, Andrea Guerra - CEO LVMH Hospitality Excellence e Shannon Knapp - President & CEO The Leading Hotels of the World. Provenienti anche da mondi diversi da quelli dell’hotellerie, ma accomunati da una vita professionale guidata dalla passione, i relatori porteranno sul palco le loro personali esperienze di successo. Tra loro ci saranno Umberto Pelizzari (recordman di apnea), Simona Atzori (danzatrice senza barriere) e Daniele Finzi Pasca, di certo uno dei ticinesi più «appassionati», per fare solo alcuni nomi. A due giorni conterà momenti formativi, ispirazionali e orientativi, ma sarà anche l’occasione per celebrare professionisti di successo con l’attesissimo premio europeo «Hotel Manager of the Year», ma anche il «Sustainability Award by Diversey», dedicato al miglior progetto di ospitalità sostenibile dell’anno. Spazio anche alle nuove generazioni con un appuntamento interamente dedicato al Gruppo Young EHMA 2022 in collaborazione con l’EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne).