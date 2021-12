Una situazione difficile tra le mura domestiche. Un adolescente che, in questo momento della vita, ha tagliato i ponti con la propria madre. Un padre che, una sera, litiga con il ragazzo e si manifesta un episodio di violenza. Il giovane, alle 11 di sera, prende il telefono e chiama Veronica – un’operatrice di strada (o di prossimità) – per raccontare l’accaduto. A quel punto si attivano il servizio psichiatrico e il pronto soccorso: seguiranno la notifica in polizia e la presentazione di una denuncia. L’adolescente viene affidato a una struttura d’accoglienza a Mendrisio. Ora sta seguendo un percorso indirizzato all’indipendenza, poi intraprenderà quello per riavvicinarsi alla famiglia.

Una vicenda nella quale, fortunatamente, si è riusciti a intervenire tempestivamente, prima che il tutto...