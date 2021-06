Non è dunque rimasto altro da fare che annullare i lavori assembleari. A tutti gli effetti si è trattato di un vizio di forma. All’inconveniente si è comunque subito posto rimedio: i lavori assembleari sono stati convocati per il prossimo 5 luglio, alle 20.30, nella casa comunale di Breno. Seduta durante la quale si discuterà della ricomposizione della Commissione edilizia e opere pubbliche. All’ordine del giorno ci sarà anche la richiesta di aggiornamento del preventivo 2020 per la contabilizzazione di ammortamenti supplementari di oltre 200 mila franchi. Infine, i membri del Legislativo saranno chiamati ad avallare i conti consuntivi dell’anno appena trascorso. Sicuri, in questo caso, che la convocazione è stata anche affissa all’albo comunale.