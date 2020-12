Poco meno di quarant’anni fa il Mulino di Maroggia rischiò di fare la fine che purtroppo ha fatto lunedì 23 novembre: divorato e distrutto dalle fiamme. Non la fece per puro caso. Nella primavera del 1981 un autentico giallo tenne con il fiato sospeso gli abitanti del comune del Basso Ceresio e incuriosì tutto il Ticino, per risolversi poco dopo la Pasqua di quello stesso anno con il più classico dei colpi di scena. È una piccola vicenda di cronaca nera che torna oggi alla memoria e che merita di essere raccontata. Senza tuttavia anticipare il finale.

Prima puntata: sabato 21 marzo 1981

Sui quotidiani del nostro cantone (allora ve n’erano ben sei) appare un trafiletto nelle pagine della cronaca luganese. Sotto il titolo Danneggiamenti al Mulino di Maroggia, il «Corriere del Ticino» riferiva che...