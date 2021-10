Un’ansia di vivere che si è espressa in incendi e furti. Talmente forte che, dopo un breve periodo in carcere, l’ha portato di nuovo a delinquere perché «volevo tornare alla Farera, perché fuori dal carcere avevo ansia». In carcere, il ventenne protagonista di questa vicenda, non c’è però tornato. Perché ha chiesto aiuto e ora si trova volontariamente in una struttura protetta. «Per chi ruba e incendia c’è la prigione - ha detto il giudice delle Assise correzionali Mauro Ermani. - Ma so che lei non è un piromane e che le sue azioni sono grida d’aiuto». La Corte gli ha quindi inflitto una pena di 17 mesi sospesa per tre mesi e l’obbligo di seguire un’assistenza riabilitativa (quello che di fatto sta già facendo) affinché abbia il supporto psicologico, logistico, amministrativo e riabilitativo di cui necessita e affinché le grida d’aiuto le rivolga a persone competenti e non le sublimi in comportamenti distruttivi per sé e per altri.

Dal drone alle scatolette di tonno

Ma andiamo con ordine. I fatti risalgono al 2019 e il giovane, da poco diciottenne, in un mese ha commesso diversi reati, in una sorta di escalation cominciata col botto. Dando cioè fuoco (mettendo della carta igienica sotto una sedia) ai locali al ristorante Gazebo del Tennis Club Agno, in cui era entrato per rubare. Non vi erano stati feriti, ma in danni sono stati quantificati in quasi 250.000 franchi. Nei giorni seguenti ha poi eseguito altri furti, in compagnia di altre persone, alcune minorenni. Ha rubato al camping Moretto di Cureglia e al Molinazzo di Serocca d’Agno, allo Zoo al Maglio e al Lido di Caslano. Sempre penetrando di notte nelle strutture, per una refurtiva variegata. Citiamo fra gli altri dall’atto d’accusa del procuratore pubblico Roberto Ruggeri: Un computer, una tv, una bottiglia di Jägermeister, una tovaglia di stoffa, una cassa registratrice, un drone, 2 etti di cotto, un formagella, 4 scatole di tonno, due chiavi di una moto, uno scooter (furto d‘uso).

La fuga per le strade di Pura

Già dopo l’incendio e uno secondo furto gli investigatori lo avevano identificato, ma con uno stratagemma era riuscito a garantirsi ancora una settimana di libertà. Due agenti dovevano infatti perquisirgli casa, ma lui ha falsamente detto loro di aver trasferito da poco il domicilio e, una volta sul posto, li ha seminati a corsa all’interno del paese, facendo perdere le proprie tracce.

Finalmente arrestato, il ventenne - difeso dall’avvocato Maurizio Pagliuca - è rimasto in carcere 22 giorni. Una volta rilasciato, come detto, ha ripreso a rubare trovando insostenibile restare al proprio domicilio e preferendo il carcere. Oggi in aula accusa e difesa erano sostanzialmente d’accordo sulla pena, che ha poi corrisposto a quella inflitta da Ermani.

L’incendio malavitoso

Nei giorni successivi al rogo, l’incendio al Gazebo aveva avuto una certa risonanza, sia perché non era il primo edificio ad Agno ad andare in fumo (nel 2014 era bruciato per motivi mai chiariti il bar del World Trade Center, nel 2017 l’ex hotel La Perla), sia perché il proprietario della struttura, l’imprenditore Dario Kessel, aveva parlato di «regolamento di conti» nei confronti del gerente. Niente di tutto ciò, invece. Soltanto un giovane afflitto da ansie tali che per esorcizzarle si era dato al crimine. Giovane che ancora oggi non sa spiegare perché, oltre a rubare, quel giorno abbia deciso di appiccare un incendio.

