Ci incontriamo tra i volumi colorati della sua libreria e quella che doveva essere un’intervista si trasforma presto in un racconto. A leggerlo è lei, come fa da una vita con la sua voce bassa, elegante, riconoscibile. In molti, luganesi e non solo, ascoltandola direbbero: «È la voce della Valeria». La Valeria («rigorosamente con l’articolo», dice) è Valeria Nidola, maestra, racconta-storie...