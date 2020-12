L’incrocio di Massagno dal nome un po’ così

Perché «Arizona»? La domanda l’avevamo lasciata sospesa ieri nel nostro articolo sull’incrocio fra via San Gottardo e via Tesserete a Massagno, noto appunto come incrocio Arizona e destinato, fra un anno e qualche mese, ad accogliere tre impianti semaforici. Una prima risposta al quesito l’avevamo già data: il nome è quello del vicino ex hotel costruito a fine anni Cinquanta su progetto di Tita Carloni e chiuso un trentennio dopo per diventare un complesso di appartamenti. D’accordo, ma cosa c’entra in tutto questo lo Stato americano al confine con il Messico? Su questo abbiamo raccolto due testimonianze. Diverse, ma non per forza in contraddizione fra loro. La prima è un vero e proprio viaggio nel tempo. La riporta Fernando Brunnen, che è stato proprietario dell’albergo e lo ha gestito...