Come ampiamente prevedibile l’aggressione di una giornalista, venerdì sera, a margine della manifestazione a Molino Nuovo contro le misure per frenare la diffusione del coronavirus riporta alla ribalta in città il tema dell’autogestione e del CSOA. Il fronte Lega-UDC è tornato a chiedere lo sgombero dell’ex Macello, con Il Mattino che in prima pagina ha pubblicato il fotomontaggio di una ruspa intenta ad abbattere lo stabile occupato agli autonomi dal 2003.

La stragrande maggioranza dei partecipanti (erano tra i 40 e i 50) - lo diciamo per onore della cronaca - non ha mostrato durante la manifestazione atteggiamenti violenti o aggressivi. I cronisti sul posto hanno raccontato che tra i partecipanti erano fondamentalmente solo due o tre gli esagitati (uno di questi, una ragazza, ha appunto colpito...