Il supporto ad «Adéss Basta!» non è bastato a portare la popolazione di Lugano alle urne. La sezione luganese dell’UDC non è riuscita a raccogliere in tempo utile le tremila sottoscrizioni necessarie (il termine scadeva oggi) per la riuscita dell’iniziativa. Sono 2.823 i cittadini aventi diritto di voto che l’hanno firmata, come informa l’UDC stessa. Non abbastanza. Ma il partito non molla: ha trasformato l’iniziativa in una petizione all’indirizzo del Municipio, con l’intenzione «di dare comunque voce» a chi ha aderito alla proposta.