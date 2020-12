Sta facendo discutere il video di un fermo di polizia avvenuto lunedì sera, poco dopo le 23, all’interno del Quartiere Maghetti di Lugano. Le immagini - visualizzate già quasi 30.000 volte - sono state pubblicate su Instagram da un passante e mostrano gli agenti della polizia comunale impegnati in un intervento piuttosto brusco. Si vedono cinque o sei agenti sul posto e quattro di loro fermare a terra, sferzando anche qualche pugno e almeno una ginocchiata, un giovane che tentava di divincolarsi.

Stando a nostre informazioni gli agenti erano intervenuti poco prima su una segnalazione e si erano recati al Maghetti per far disperdere un assembramento e controllare una decina di giovani «rumorosi e molesti» (così sono stati descritti). Sempre stando a nostre fonti all’arrivo della polizia il gruppo di persone - sottoposto a dei controlli (4 di loro verranno presumibilmente raggiunti da una denuncia per infrazione alla legge sull’ordine pubblico) - si sarebbe rivelato poco collaborativo e uno di loro - di origini irachene e a quanto pare già noto alle forze dell’ordine - avrebbe reagito aggressivamente. Avrebbe strappato la giacca dell’uniforme di un agente e questo avrebbe fatto scattare l’arresto e le manette. Anche a quel punto l’uomo avrebbe opposto resistenza.

Il comandante Roberto Torrente, da noi contattato anche per capire se giudica proporzionato l’uso della forza usato durante questo intervento, prima di esprimersi in modo esaustivo (non esclude la possibilità di un comunicato stampa nelle prossime ore) vuole leggere i rapporti definitivi su quanto accaduto. «Al momento posso solo dire che nell’ambito di controlli questa persona ha da subito evidenziato un comportamento non collaborativo, arrivando a un certo punto perfino a strappare la giacca di un agente. Poi ha continuato ad opporre resistenza, ragione per cui gli agenti hanno dovuto tentare di immobilizzarlo».

Ci vorrebbero le bodycam

Il comandante Torrente sottolinea pure come è proprio in casi come questo che l’utilizzo delle bodycam (le telecamere incorporate nelle divise dei poliziotti) si rivelerebbe estremamente utile. «Si chiarirebbe tutto in pochi secondi». Anche perché le immagini pubblicate su Instagram rivelano il momento del fermo, ma non quanto accaduto prima. Da questo punto di vista però saranno estremamente utili le telecamere di sicurezza installate all’interno del Quartiere Maghetti.

