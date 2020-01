Sono passati 130 anni dalla prima messa in esercizio della funicolare San Salvatore e, per celebrare l’anniversario, quest’anno la società ha in serbo diverse iniziative. Tavole sinottiche e punti panoramici, una mostra itinerante sulla storia della funicolare che lascerà la vetta del monte per raggiungere i principali centri del Ticino, da Ascona e Chiasso, e una giornata delle porte aperte che avrà luogo sabato 9 maggio sono solo alcune delle proposte presentate oggi in un incontro con la stampa all’hotel Splendide Royal di Lugano.

Il direttore Felice Pellegrini ha ripercorso le tappe storiche principali dell’avventura della funicolare iniziata nel lontano 1888 prima di illustrare i brillanti risultati ottenuti in questi mesi in occasione dell’apertura invernale. Nel 2019 infatti la società ha deciso «con coraggio, lungimiranza e un po’ di incoscienza», ha detto Pellegrini, di mettere in funzione l’impianto di risalita anche nei fine settimana e nelle festività natalizie durante la stagione fredda. In 20 giorni totali di apertura sono stati registrati 12 mila passaggi per un totale di circa 8.000 persone, circa 400 al giorno. «Una scommessa vinta - ha commentato il direttore - abbiamo avuto delle punte di 600 persone al giorno, come accade nei giorni estivi». Ad essere particolarmente apprezzate sono state le offerte culinarie durante le feste, undici i banchetti aziendali organizzati.