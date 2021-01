L’appello inviato di recente a tutti i fuochi da parte del gerente di Astano Stefano Besomi, contenente l’invito a formare una o più liste civiche per ridare un Municipio al Comune ad aprile, non è piaciuto all’astanese Andrea Genola - uno dei protagonisti degli scontri politici in Paese quando il moltiplicatore d’imposta rischiava di schizzare oltre il 160% (salvo infine tornare al 100% pochi mesi fa) - che l’ha definito «nefasto» e «fuori luogo». Il motivo? Se venisse formato un nuovo Municipio il Consiglio di Stato non sarebbe più tenuto ad avviare una procedura aggregativa d’ufficio per Astano (un’opzione prevista dalla Legge organica comunale). Conseguentemente, secondo Genola, ciò comporterebbe una perdita di tempo (e di risorse) nel processo aggregativo, che procederebbe più spedito se se ne occupasse il Cantone.

Mozione per la «coatta»

Sebbene la LOC parli di possibilità e non di obbligo, Genola ha inoltrato una mozione urgente all’Assemblea comunale di Astano al fine di inoltrare un’istanza al Consiglio di Stato per avviare d’ufficio il procedimento aggregativo con il Comune di Tresa, sostenendo che «un’aggregazione “coatta” in tempi brevi è possibile solo in assenza del Municipio», e invitando quindi la popolazione a non farsi avanti per riformare il Municipio il prossimo aprile. Il Cantone, tramite la Sezione enti locali, ha intanto individuato anche una possibile fusione con i Comuni del Medio Malcantone.

È stato un atto politico?

In tutto ciò, Genola deplora l’operato di Besomi, accusandolo di aver compiuto un atto politico, cosa che trascenderebbe le sue mansioni puramente gestionali. Il gerente nel suo appello specifica però che nel suo mandato rientra anche il cercare di ricostruire un Municipio ad Astano per le elezioni di aprile. Il Consiglio di Stato, all’entrata in carica del gerente, aveva peraltro specificato che «il provvedimento è di natura transitoria in attesa che si costituisca eventualmente il Municipio».

