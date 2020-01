Il Movimento per il Socialismo irrompe nella scena politica di Lugano con una lista per il Municipio e il Consiglio comunale. Ne fanno parte Barbara Christoffel-Di Marco, Gulsum Demirci, Nicola Di Marco, Oliviero Farinelli, Hursit Kasikkirmz, Raffaella Quadri e Giovanni Soldini. Lo annuncia lo stesso MPS in una nota stampa sottolineano di essere separato da PS e Verdi, che invece correranno uniti. Sarà invece alleato al POP e includerà alcuni candidati indipendenti. «Il nostro punto di vista, la nostra azione, la nostra visione della politica si pone in un’ottica diversa dal resto del cosiddetto schieramento progressista – recita il comunicato stampa – Siamo una forza politica di opposizione; di opposizione radicale al sistema politico, economico e sociale che domina e governa questo paese e che si riverbera in tutti i suoi gradi istituzionali. Lugano merita una vera opposizione». Per quanto riguarda i temi, «lottiamo contro il dumping salariale e sociale, per i diritti di chi lavora, contro le discriminazioni di genere, per una politica sociale che risponda ai bisogni sempre più urgenti della popolazione, per una politica ambientale al servizio dei cittadini e delle cittadine».