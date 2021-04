I fatti avvenuti sabato pomeriggio in via Pessina a Lugano durante la raccolta firme dell’MPS non sono andati giù al movimento che ha inviato una lettera aperta al sindaco Marco Borradori auspicando un intervento del Municipio a difesa dei diritti democratici. «Come saprà - scrivono i firmatari - alcuni energumeni, appartenenti agli ultras del FC Lugano (qualificatisi come tali e amici di Renzetti), hanno disturbato e tentato di impedire la raccolta di firme da parte di alcune militanti dell’MPS (gravemente insultate e minacciate, ‘avreste dovuto finire nel lago’)».