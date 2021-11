Il Movimento per il socialismo (MPS) ha preso atto del risultato del referendum sul Polo sportivo e degli Eventi (PSE) che ha visto la vittoria del fronte del Sì. «Un risultato, tuttavia, tutt’altro che scontato: la sconfitta del No con oltre il 43% è senza dubbio, per le condizioni nelle quali è avvenuta, più che onorevole». L’MPS, malgrado il risultato, si ritiene comunque soddisfatto della campagna condotta; una campagna difficile e controcorrente che l’MPS, come forza politica. «Abbiamo di fatto condotto da soli, in particolare nella fase di raccolta delle firme per garantire la riuscita del referendum. Uno sforzo che, sul terreno militante (bancarelle e distribuzione di materiale nei quartieri), è continuato anche nella fase della campagna per la votazione. Non vi sono dubbi che sul risultato abbia pesato l’enorme campagna di propaganda espressa dal sì che ha potuto contare su mezzi nemmeno lontanamente comparabili con quelli del no, come dimostra l’enorme massa di annunci pubblicitari (giornali, affissioni, etc.) degli ultimi due mesi».