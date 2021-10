Il Premio Möbius Speciale per digitale e ambiente è stato assegnato all’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) del Dipartimento del territorio (DT). Questo riconoscimento rende merito ad una «bella storia digitale» che ha dato concretezza a un impegno inserito fin dal 1998 fra i compiti dello Stato, scrive il DT in una nota.

L’OASI è uno strumento voluto e sviluppato dal Dipartimento del territorio che nel 2002 ritenne necessario promuovere un’osservazione ambientale permanente per il Cantone Ticino. Fu così creato un sistema di gestione dei dati all’avanguardia, trasparente e di rapido accesso. Nel corso del tempo, questa risorsa ha permesso di capire sempre meglio le relazioni tra i fenomeni ambientali e l’impatto delle misure adottate per ridurre l’inquinamento. Nel contempo, è stato possibile migliorare l’informazione al pubblico e rendere più agevole per la popolazione e le autorità politiche l’accesso a dati ambientali precisi e aggiornati.