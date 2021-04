Un campo di scontro, ancora una volta. E potrebbe non essere l’ultima. Stiamo parlando del comparto Monda-Bolette di Agno, il pratone lungo la strada cantonale di fronte al World Trade Center, da anni teatro di accese discussioni sul suo futuro. Lunedì sera, con quattordici voti favorevoli e otto contrari, il Consiglio comunale ha dato luce verde alla modifica del Piano regolatore che permetterà la realizzazione, tra le varie cose, di un complesso residenziale privato con un giardino di cinquemila metri quadri donato alla collettività dai promotori. Dicevamo che potrebbe non essere finita qui, perché in paese tira aria di referendum.I temuti supermercati Non sarebbe la prima volta che il terreno è al centro di una raccolta di firme. Undici anni fa ne erano state messe insieme 3.124 dai promotori...