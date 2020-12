Beffa. Il sentimento più diffuso è questo, passeggiano fra i mercatini di Lugano nel loro ultimo giorno di apertura. Beffa perché la decisione del Municipio di anticipare la chiusura di una settimana non è dipesa da quello che è successo attorno agli chalet, dove le regole per la sicurezza sanitaria sono state sostanzialmente rispettate, bensì dagli assembramenti con vin brûlé e senza mascherina in piazza della Riforma, oltre che dal peggioramento generale della situazione pandemica. Sul secondo aspetto le autorità locali potevano fare poco, diciamo niente, mentre sul primo qualche dubbio rimane. Sta di fatto che i partecipanti ai mercatini, oggi, hanno iniziato a fare le valigie. «Paghiamo per gli aperitivi in centro» sintetizza rassegnata una coppia che vende vestiti in piazzetta della Posta....