Signore e Signori Ambasciatori,

Signore e Signori rappresentanti delle Autorità,

Signore e signori,

Sono lieto e onorato di portare i miei saluti e quelli della Città di Lugano a tutti i rappresentanti del nostro corpo diplomatico, agli Ambasciatori della Svizzera nel mondo e alle rappresentanze diplomatiche internazionali. Ringrazio il Locarno Film Festival e il suo Presidente Marco Solari per aver scelto Lugano come sede di questa giornata d’incontri.

La diplomazia, ne sono convinto, è di cruciale importanza per la crescita della Svizzera; non solo per le sue azioni a favore della stabilità e della risoluzione dei conflitti e per il suo ruolo di mediatore internazionale del nostro Paese, ma anche per il miglioramento dell’immagine della Svizzera nel suo complesso.

Come sindaco di questa città, sono convinto che sia di grande importanza instaurare una collaborazione con i nostri Ambasciatori all’estero, in particolare per quanto riguarda le attività culturali, economiche, scientifiche e di promozione turistica.

La pandemia ha avuto gravi ripercussioni sociali ed economiche in tutto il mondo. In questa situazione piuttosto delicata, il vostro contributo è fondamentale per creare reti di solidarietà e prosperità condivisa.

La città di Lugano, dal canto suo, continua a suscitare il grande interesse delle rappresentanze diplomatiche internazionali. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la visita dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese e nei mesi precedenti abbiamo avuto incontri con rappresentanti diplomatici dell’Ungheria e della Georgia. Non dimentichiamo di menzionare la nostra vicinanza all’Italia e ai suoi centri economici e culturali come Milano, Torino e Genova, per citarne alcuni. Lugano è una città dinamica, intraprendente, aperta e richiesta per accogliere delegazioni diplomatiche da tutto il mondo. Siamo molto onorati e oggi il nostro obiettivo è contribuire a costruire qualcosa di sostenibile per la città, ma anche per l’intera regione e per il nostro Paese.

Lugano ha una rete di aziende impegnate nell’innovazione. È sede di un settore della formazione e della ricerca di alto livello, con una giovane università fondata nel 1996, un Centro di studi bancari e numerosi istituti di ricerca specializzati. Un altro importante istituto scientifico è lo Swiss Computing Center, che sviluppa servizi scientifici e fornisce know-how e infrastrutture tecniche nel campo del calcolo ad alte prestazioni. Anche la new economy rappresenta un notevole potenziale di crescita e negli ultimi anni il settore della ricerca applicata in campo sanitario, delle biotecnologie e delle scienze della vita ha conosciuto uno sviluppo molto interessante nella nostra città.

La cultura è uno dei nostri motori di crescita: nel 2015 abbiamo inaugurato il nuovo polo culturale LAC (Lugano Arte e Cultura) composto da ampi spazi espositivi, un teatro e una sala concerti da 1.000 posti. È anche sede del Museo d’Arte della Svizzera Italiana. Il LAC è una realtà che rafforza l’identità di Lugano come crocevia culturale tra nord e sud dell’Europa. Insomma, se si sintetizza all’estremo, il LAC rappresenta una ricchezza spirituale e materiale, essendo un vero e proprio «ambasciatore» della città e del Ticino all’estero.

Sono asset che vogliamo mettere al servizio della più ampia crescita del nostro Paese e che, sono convinto, possono contribuire a rafforzare l’interesse e l’immagine della Svizzera all’estero.

Signore e Signori, Ambasciatori, siete di fronte al delicato e importante compito di promuovere i valori e le specificità che rendono unico il nostro Paese: pluralità culturale, linguistica e religiosa, solidarietà, federalismo e democrazia, ingegno e spirito di innovazione.

Grazie mille per l’attenzione e vi auguro una piacevole giornata nella nostra città!

Marco Borradori

Sindaco di Lugano

