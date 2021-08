Siate sinceri: avreste mai trovato questo luogo senza sapere della sua esistenza? Esattamente. Del resto, attraversando la dogana di Gandria in un senso o nell’altro, a chi verrebbe in mente di scendere dalla macchina per fare due passi attorno allo stabile delle Guardie di confine? Eppure, proprio a ridosso della casa rossa presidiata notte e giorno dagli agenti federali, c’è una scaletta che scende ripida verso il Ceresio. Bastano pochi passi per raggiungere la riva e provare subito una sensazione di pace. La strada soprastante non si sente quasi: solo un fruscio di fondo. Il posto è affascinante nella sua semplicità: ci sono alcune barche adagiate sulla pietra, un olivo che assicura un po’ di ombra, un piccolo pontile – dove un cartello ricorda che le merci, anche passando la frontiera via lago, vanno dichiarate – e dei gradoni con un praticello che è un invito a sedersi e osservare il Ceresio. Ora dobbiamo essere sinceri noi: probabilmente questo luogo non finirà mai sulle pagine di una guida turistica o nella classifica stilata dagli utenti di Tripadvisor, di cui abbiamo parlato sul giornale di ieri, ma è indubbiamente un angolo di tranquillità che ha il suo perché e forse, all’insaputa di tutti (tranne che delle Guardie di confine) qualcuno ci viene veramente a rilassarsi guardando il lago. In fondo, di accessi liberi all’acqua, a Lugano, non ce ne sono molti. Una cosa è certa. Da questo piccolo terrazzo sul Ceresio, a differenza di qualsiasi altro luogo, potete tuffarvi in acqua lasciando a riva telefono, portafoglio e qualsiasi altro oggetto di valore.