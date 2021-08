Martedì 17 agosto: è la giornata del lutto cittadino, quella in cui l’intera Lugano (e il Ticino) si fermano per rendere omaggio al sindaco Marco Borradori, morto mercoledì scorso a seguito di un attacco cardiaco verificatosi il giorno prima, mentre stava facendo jogging a Vezia. Cornaredo è il teatro della grande cerimonia funebre. Uno spazio ampio, per permettere a migliaia di persone di partecipare all’ultimo saluto.

I primi politici sono già arrivati

Le prime personalità politiche sono già arrivate. A Cornaredo vengono intanto introdotti i vessilli che onoreranno la memoria del sindaco. All’esterno dello stadio c’è un solenne silenzio. I cittadini mostrano il certificato COVID ed entrano ordinatamente. Ci si saluta con un sorriso e con il pugno, scambiando quattro chiacchiere. Le prime note di violino risuonano nello stadio.

© CdT/Gabriele Putzu

Al momento nessuna coda

Al momento non vi sono file all’esterno dello stadio. Il flusso di persone è ben gestito. Viene controllato il certificato COVID (con documento di identità) e viene consegnata una bottiglietta d’acqua, oltre a un numerino (probabilmente per documentare l’affluenza).

Renzetti: «Persona irraggiungibile»

Intercettato dai microfoni di TeleTicino, Angelo Renzetti ricorda con commozione Marco Borradori: «Era una persona irraggiungibile a tutti i livelli» ha detto il presidente del Football Club Lugano. «Sono felicissimo ci sia tutta questa partecipazione». Borradori, fa notare il giornalista, credeva fermamente nel nuovo stadio. «Credo che Borradori ci abbia dato un assist» la chiosa di Renzetti. «Se c’è così tanta riconoscenza, come è giusto che sia, la gente dovrà capire che lo stadio lo costruiremo anche per lui».

La bacheca virtuale con i messaggi di affetto postati in questi giorni dalla popolazione sul maxi-schermo. © CdT/Giacomo Butti

Mazza: «Questa era casa sua»

Roberto Mazza, direttore della Divisione Sport per la Città di Lugano, sottolinea da un lato la buona riuscita dell’organizzazione del funerale e, dall’altro, ricorda con affetto il sindaco Marco Borradori: «Mi limito a ricordare che il nostro sindaco era presente e vicino a tutti gli eventi sportivi della Città» le parole di Mazza a TeleTicino. «Lo salutiamo, da quella che è stata anche la sua casa».

Partito il corteo funebre

Il corteo funebre, lentamente, è partito dai posteggi di Cornaredo, lato fiume, per dirigersi verso lo stadio. Presenti i famigliari e le autorità più importanti. Il feretro, una volta entrato allo stadio, verrà accompagnato al centro del campo. Quindi comincerà la cerimonia. All’interno dello stadio, sul maxi schermo, vengono mostrate le immagini del breve corteo funebre. Sull’auto le corone di fiori. Dietro la famiglia, i consiglieri di Stato e i municipali. Davanti i tamburi.

© CdT/Jenny Covelli

Anche i bus in lutto

Anche i bus che, in città, circolano in direzione dello stadio ricordano Marco Borradaori. I veicoli portano, oltre alle bandiere ticinese e svizzera, un nastro nero in segno di lutto.

Il feretro fa il suo ingresso a Cornaredo

Gonfaloni allineati sulla pista di atletica, grande commozione ed emozione per l’ingresso del feretro allo stadio. Tutti sono in piedi, in religioso silenzio.

Cassis: «La vita era tutta davanti»

È il momento dei discorsi. Il primo a prendere parola è il consigliere federale Ignazio Cassis: «Onorevole signor sindaco, caro Marco. È il momento del commiato. Non ce lo saremmo mai potuti immaginare quando frequentavamo il liceo, a pochi passi da qui, nella tua città. La vita era tutta davanti, tutta da vivere. Sprizzavamo entusiasmo da tutti i pori. Eravamo lanciati in un’avventura che sembrava infinita. Momenti di allegra leggerezza. L’effervescenza dell’età. Sul finire degli anni Settanta a Lugano si respirava l’aria di un Sessantotto edulcorato, quasi di periferia». Poi la politica, definita «un’infatuazione» ma anche «un innamoramento». Uno «slancio di passione», come «ne hai avuti tanti nella vita». Detto fatto «e ti sei ritrovato a Berna, in parlamento». «C’eri sempre, per chiunque, con cortesia e disponibilità» ricorda Cassis. «Noi qui, oggi, a bocca aperta, ancora increduli. La bellezza della tua persona aveva ben nascosto la fragilità del vivere. Te ne sei andato mentre facevi ciò che amavi, e mentre i ticinesi amavano ciò che facevi. Se fossi qui, e io credo che tu sia qui con noi, diresti che ciò fa parte della vita. Con un disarmante sorriso. Ai famigliari, agli amici e a tutti i ticinesi vorrei esprimere anche a nome del Consiglio federale le mie sincere condoglianze. Caro Marco, ci mancherai».

Gobbi: «Lui faceva il poliziotto buono»

Dopo Cassis tocca a Norman Gobbi, consigliere di Stato: «Ho condiviso con Marco tutti gli anni del mio percorso politico. Per un giovane che si affacciava alla politica, non solo se impegnato nel movimento della Lega dei ticinesi, Marco rappresentava un modello e un unicum. Come lui non c’era nessuno. Grazie alla sua esperienza, il mio inserimento nell’Esecutivo cantonale è stato più facile. Eravamo amici, eravamo colleghi. Anche diversi, a cominciare dai gusti musicali: Marco spaziava dalla musica classica ai Pooh. Lui, uomo pubblico al 100%, eppure capace di proteggere la sfera più intima e privata. Quella degli affetti personali. In governo lui faceva il poliziotto buono, io quello cattivo. E si lavorava bene». E ancora: «L’approccio all’insegna della qualità dei rapporti umani Marco lo ha portato nel suo percorso politico. E questo suo modo di essere e di fare si è tradotto in risultati tangibili».

Il «Cigno» dell’OSI

L’Orchestra della Svizzera italiana, amatissima da Marco Borradori, propone ora un intermezzo musicale. Si tratta de Il Cigno, di Camille Saint-Saëns.

© Gabriele Putzu

Ancora l’OSI

L’Orchestra della Svizzera italiana esegue Meditazione di Thaïs di Jules Massenet.

Foletti: «Vorrei fosse un martedì normale»

«Il nostro sindaco ci ha lasciato e ancora non ce ne capacitiamo, o forse non vogliamo farlo» afferma il vicesindaco di Lugano Michele Foletti. «Vorrei fosse un martedì normale, vorrei essere immerso, magari anche sommerso, nei faldoni finanziari. Una cosa mi consola e mi dà forza. Il fatto che in moltissimi abbiate mostrato affetto a Marco, lasciando un fiore o un ricordo a Palazzo civico, passando alla camera ardente, inviando centinaia e migliaia di messaggi sulla bacheca virtuale, dal Ticino e dall’estero. Vi ringrazio di tutto cuore a nome della città di Lugano, che ho l’onore di rappresentare». Quindi, in lacrime, Foletti ricorda i primi anni della Lega: «Marco è stato un compagno di una folle avventura iniziata tanti anni fa. Abbiamo esplorato nuovi territori e scalato vette impervie e siamo arrivati sin qui assieme. Ora la mia avventura continua senza di lui, ma sono convinto che con l’aiuto di tutti voi Lugano avrà un futuro radioso perché la forza di questa città sono le sue cittadine e i suoi cittadini. Vi chiedo, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, quando l’emozione si sarà stemperata, di starci vicini».

La parola ad Andrea Leoni

In rappresentanza degli amici e dei famigliari, porta il suo messaggio di cordoglio il giornalista Andrea Leoni. «Quando ho saputo che non c’era più niente da fare ho cominciato a girare a vuoto per il centro della Città, stupidamente ho controllato se c’era il lago e c’era, se c’erano Palazzo Civico e Piazza della Riforma, e c’erano. Anche il Parco Ciani, la Foce, il LAC erano tutti lì al loro posto. Ma allora vedi che non è vero, mi sono detto, mica può esserci Lugano e non esserci più Marco»ha debuttato Leoni. «Marco ha lasciato in ognuno di noi un piccolo ricordo personale». Leoni ha parlato anche di «castello d’amore» costruito da Borradori. «Ogni uomo ha un’unità di misura per misurare l’amore da cui è circondato, l’unità di misura di Marco, lo vediamo oggi, è lo stadio». C’è spazio anche per le sofferenze legate all’ex Macello. «Credo proprio di non meritarmelo, mi hai detto tutta quest’estate, no Marco non te lo meritavi, tutto questo stadio te lo sta dicendo».

Il ricordo del cugino Luca

Luca Borradori, cugino del sindaco, porta il ricordo della famiglia: «Caro Marco, la tua scomparsa improvvisa ci ha lasciato increduli, facendoci capire come la nostra vita è appesa a un filo e ricordandoci come le vie del destino siano difficili da comprendere. A tutte queste persone, a tutti voi presenti, desidero ricordare Marco prendendo spunto dal suo profilo Instagram. Perché questo profilo Instagram è molto di più, un diario personale, un testamento spirituale. In questo tuo diario, Marco, scrivevi: l’importante è guardare sempre avanti, con fiducia e ottimismo. Lo sappiamo, la tempesta e la pioggia non ti hanno mai scoraggiato. Anzi, ricordavi che la pioggia a certuni trasmette emozioni mentre altri si bagnano solamente. E aggiungevi che basta un po’ di vento e tutto cambia. Nel tuo diari, in questi mesi, ci incitavi a cambiare. A essere differenti».

© KEYSTONE/Davide Agosta

L’Ave Maria

Ultimo intermezzo musicale dell’OSI con l’Ave Maria di Franz Schubert.

La riflessione di Mons. Valerio Lazzeri

«Carissimi amici, Carissime amiche, “La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini” (Fil 4,5). La richiesta che san Paolo rivolge ai cristiani di Filippi oggi risuona in noi in maniera singolare. Ci fa intuire che la gentilezza non appartiene in esclusiva a coloro che in maniera esplicita si dichiarano credenti e discepoli di Gesù. Al contrario! Se Paolo chiede ai cristiani di essere affabili con tutti, è perché in tutti c’è la capacità di praticare e di apprezzare il linguaggio della bontà autentica. Possiamo parlare al riguardo di una potenzialità universale dell’umano, di una sensibilità innata e indistruttibile. Riconosciamo subito coloro che sanno guardarci con rispetto. Non ci sono indifferenti quelli che sanno donarci la loro attenzione e rivestirci della loro stima. Li identifichiamo immediatamente e, in fondo, vorremmo tutti riuscire anche noi a fare come loro. Tocchiamo qui la soglia del Mistero. A prima vista, infatti, nulla sembrerebbe predisporre l’essere umano alla benevolenza verso gli altri. La nostra condizione mortale parrebbe condannarci a difenderci, a non fidarci, a evitare ogni possibilità che l’altro ci risponda con il rifiuto o la derisione. L’esperienza quotidiana che facciamo, tuttavia, ci sorprende. Da essa sappiamo che solo la gioia di poterci incontrare e parlare ci fa vivere veramente. Basta molte volte un sorriso o una parola buona a farci risorgere dalla tristezza e uscire dall’isolamento. Il sindaco Marco ce ne ha dato molte volte una testimonianza luminosa. Il suo tratto affabile verso tutti non era un artificio. Scorreva naturalmente dai suoi gesti e dalle sue parole. L’affabilità gli veniva da dentro, come un’esigenza segreta, a cui egli ha sempre voluto obbedire nello svolgere i diversi e importanti incarichi pubblici da lui ricoperti. Mancherà a molti questa sua umanità aperta e disponibile. Non fermiamoci però al rimpianto e alla nostalgia. Volgiamoci alla nascosta Sorgente, a cui Marco di fatto si è abbeverato per essere così come tutti lo abbiamo conosciuto. Osiamo scoprire anche in noi questa linfa preziosa e nutriente, che fluisce in noi senza fare rumore. Per noi cristiani, è bello e irrinunciabile poter dare un nome a questa intima Presenza; poter annunciare a tutti la speranza di Gesù Cristo, risorto dai morti. Lo facciamo anche oggi, con umiltà e rispetto, ma anche convinti che la forza della gentilezza ha una radice divina e tiene aperte a tutti le porte del Mistero, buono e personale, da cui veniamo e a cui tutto è destinato a tornare. La memoria del sindaco Marco sia uno stimolo per tutti. Incoraggi chi deve continuare il suo compito. Ci aiuti a evitare le sterili polemiche, a trovare la via per sanare le incomprensioni e a cercare sempre il modo positivo e fecondo per superare ciò che ci divide. Ricordiamolo con riconoscenza. Preghiamo per lui. Lo accoglie ora quella Fontana inesauribile di gentilezza e di affabilità, a cui Gesù ci ha dato di poter attingere come figli dell’unico Padre. Da Lui invochiamo quel Bene, che guarisce le ferite e risana definitivamente ogni conflitto; quel Bene luminoso e corroborante, a cui tutti tendiamo. Possa sorprenderci anche ora l’Amore più forte della morte, in cui è radicata per sempre la vita di ciascuno di noi e si alimenta la speranza di poter condividere la gioia e il coraggio del cammino comune».

© KEYSTONE/Davide Agosta

La cerimonia si conclude

Con un brano eseguito dalla Civica filarmonica di Lugano si conclude la cerimonia funebre. «Che la terra le sia lieve signor sindaco» afferma Roberto Mazza, cui fa seguito un forte applauso dei presenti. Il feretro fa la sua uscita, accompagnato nuovamente da un forte e lunghissimo applauso. La commozione fra i presenti è tanta.

© CdT/Gabriele Putzu-Red.Online e KEYSTONE

