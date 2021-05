Partenza con il botto per la campagna di prevenzione OK BIKER: martedì scorso, a Cassarate, tra i motociclisti incontrati in occasione della prima giornata della campagna di prevenzione contro gli incidenti in moto - promossa dalla nostra Polizia - c’era infatti anche Jorge Lorenzo, il quale ha apprezzato molto l’iniziativa e ha deciso di aderirvi in prima persona.

Giunto poco dopo le undici della mattina, il penta-campione del mondo di motociclismo ha ascoltato con molto interesse le informazioni dei nostri agenti e ha colto l’occasione per offrire anche il proprio contributo, da grande ex pilota.

Lo slogan della campagna OK BIKER è «La vita non è una gara» e fino al 21 maggio i nostri agenti saranno sulla strada per un’azione di vicinanza relazionale con il motociclista, per sensibilizzarlo sui pericoli in città e per ricordare i migliori comportamenti contro gli incidenti.