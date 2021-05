L’operazione rimonta è riuscita. Abbondantemente. Dopo un inizio complicato, il 2020 della Cassa pensioni di Lugano si è chiuso con il segno più: il rendimento del portafoglio globale è stato del 4,66%, con un incremento degli attivi di 35,5 milioni. E pensare che a fine marzo, dopo che i mercati azionari avevano incassato un primo duro colpo dalla pandemia, le tabelle indicavano una minusvalenza attorno al 6%, comunque inferiore a una media svizzera del -7,5%. Da quel momento in poi, riposizionando i propri investimenti in base al concetto di rischio calcolato, la Cassa ha risalito la china.



Fieno in cascina

Il grado di copertura è sceso dal 97,5% al 96,6%, ma la contraddizione è presto spiegata. Tutti gli utili dell’anno scorso e ulteriori accantonamenti sono stati utilizzati per compensare l’aumento della speranza di vita e non farsi trovare impreparati un domani. Tecnicamente, la Cassa ha cambiato la sua base di calcolo passando dalle tavole periodiche a quelle generazionali, che tengono appunto conto dell’aspettativa di vita. «Con questa modifica - scrive l’ente - il consiglio direttivo ha effettuato una scelta ponderata e prudente, che consente di tenere conto dei futuri costi generati dall’aumento della speranza di vita già nel grado di copertura attuale, che è di conseguenza leggermente sceso». La remunerazione sull’avere di vecchiaia costituito al primo gennaio del 2020 è stata dell’1,5%.



Un cambiamento «tecnico»

Quello delle tabelle generazionali non è però l’unico cambiamento introdotto dall’istituto luganese. A gennaio è infatti entrato in vigore un nuovo piano previdenziale che prevede una riduzione delle aliquote di conversione a partire dal 2026. La diminuzione verrà comunque compensata da un aumento del salario assicurato: la pensione quindi, alla fine, come ci conferma la stessa Cassa, sarà la stessa. Restando in tema di cambiamenti, ce ne sono stati anche nel Consiglio direttivo. La posizione del compianto Armando Zoppi, che era il rappresentante dei pensionati, è stata assunta da Franco Greco, mentre al posto di Milo Piccoli, rappresentante dei dipendenti della Città, è stata nominata Alessia Dolci, avvocato e presidente dell’Autorità regionale di protezione di Lugano. Il rapporto di gestione 2020 è scaricabile nella sua forma integrale dal sito www.cpdl.ch.