Comportamenti decisamente poco appropriati. È quanto avrebbe messo in scena ieri, lungo un sentiero che da Carona porta alla vetta del San Salvatore, un individuo. A tal punto che un passante ha deciso di comporre il 117 e avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Stando a quanto abbiamo potuto appurare, attorno alle 12.30 alla centrale della Polizia cantonale è arrivata la segnalazione di un uomo che, nel bosco poco sopra i parcheggi di un esercizio pubblico di Carona, si stava dilettando in atti osceni con una bambola gonfiabile. Sul posto si sono immediatamente recate due pattuglie, una della Cantonale e una della Polizia Ceresio Sud. Le ricerche dell’individuo sono quindi immediatamente scattate, ma l’uomo (e il suo accessorio) non sono stati trovati. La Polizia, da noi interpellata,...