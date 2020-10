Le aggregazioni nel Vedeggio sono un «puzzle» che sembra impossibile da comporre. Non vanno a buon fine nemmeno gli incastri a prima vista più semplici. La fusione fra Bedano e Gravesano doveva essere uno di questi, ma Gravesano ha detto no ed è andato tutto a monte. Felici, i contrari hanno ribadito che un’aggregazione con soli due Comuni non aveva senso. «Conviene aspettare e fare qualcosa di meglio e più grande» ha commentato Juri Rotta, municipale leghista di Gravesano. Di quanto grande? Si può tornare a parlare di Vedeggio City, o dopo l’ultima votazione è una visione ancora più utopica di prima? I sindaci dei Comuni coinvolti hanno idee contrastanti. «Un’aggregazione di quelle dimensioni ha bisogno di tempo - esordisce il sindaco di Bedano Dario Fraschina - Noi per promuovere quella a...