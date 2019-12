La chiesa si vuol far ecosostenibile ma ne nasce un botta e risposta

«Non è mai stato messo un veto definitivo alla posa di pannelli (solari, ndr) sul tetto della chiesa di Santa Teresa». La Commissione per l’arte sacra della Diocesi di Lugano risponde al Consiglio parrocchiale di Viganello. Nell’edizione del 25 novembre infatti il presidente Michele Codella e il suo vice Mauro Valsangiacomo ci avevano illustrato la loro idea per permettere alla parrocchia di risparmiare qualche franco : installare sul tetto della chiesa dei pannelli fotovoltaici in modo da produrre energia. Una soluzione non molto diffusa da noi (è raro trovare degli edifici di culto dotati di pannelli solari) ma che all’estero non è una rarità. Basti pensare che sono più di 700 le chiese «ecologicamente sostenibili» in Germania. Un progetto, avevano spiegato Codella e Valsangiacomo, sviluppato coinvolgendo la SUPSI ma che non aveva appunto convinto la Commissione per l’arte sacra. «Ci hanno spiegato - aveva confermato il vicepresidente - che non era possibile farlo, perlomeno sulla parte del tetto a falde. È una decisione che accettiamo. Peccato però, perché la superficie avrebbe permesso di produrre molta energia».

La Commissione per l’arte sacra ha, come detto, preso carta e penna e risposto ai parrocchiani, tendendo tra l’altro loro una mano. «È vero - viene fatto sapere - che abbiamo espresso scetticismo per la prima proposta di posare dei pannelli, ma ci preme sottolineare che non siamo stati gli unici attori ad aver difeso questa posizione (...). Fin da subito siamo stati aperti a una discussione, mettendoci a disposizione per trovare congiuntamente una soluzione che potesse venire incontro alle vostre necessità. Infatti non è mai stato messo un veto definitivo alla posa di pannelli, in quanto abbiamo sempre ritenuto che ci fossero le basi per una soluzione meno invasiva sul luogo sacro rispetto a quanto da voi inizialmente pensato». E non è tutto. «La seconda variante, ossia quella di posare i pannelli sulle falde laterali del tetto, è nata proprio dalla nostra Commissione, che tempestivamente ve l’ha sottoposta come plausibile da sperimentare e progettare». La Commissione conferma poi di voler aiutare il Consiglio parrocchiale. «Ribadiamo la nostra ferma volontà di aiutarvi in questa impresa virtuosa volta a favorire le casse della parrocchia». A Viganello si vorrebbe anche procedere con una ristrutturazione della chiesa, soprattutto del seminterrato che - con i suoi ampi esterni e le sue sale - potrebbe venir affittato per eventi, incassando qualcosina.