Se entro il 18 giugno la maggioranza dei creditori non si opporrà, il comparto Cisterna a Sorengo finirà all’asta o sarà venduto tramite trattativa privata dall’Ufficio fallimenti di Lugano. La comunicazione è apparsa ieri sul Foglio Ufficiale, ed è conseguenza del fallimento della società che possedeva l’ex centro sportivo di Credit Suisse, la Piancha de Citerna. Fallimento che era stato pronunciato lo scorso febbraio e che non era il primo. In passato la società era già riuscita a tornare in possesso dei terreni. La proprietà è valutata - parliamo della stima ufficiale - oltre 2,2 milioni di franchi.

Tanti anni d’impasse

Era il 2008 quando il Credit Suisse aveva deciso di chiudere il centro sportivo alla Cisterna e di sbarazzarsi della proprietà, e da allora è stato un susseguirsi di cause...