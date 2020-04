La novità è soprattutto formale, ma con sé porta un messaggio che può trovare terreno fertile nel periodo che stiamo attraversando.

Un momento in cui la vita materiale, limitata da regole, barriere e porte chiuse, è spesso rimpiazzata da quella virtuale, che invece consente di andare praticamente ovunque, almeno con la mente. Tra chi raccomanda questo genere di viaggi c’è Wikimedia CH, associazione non profit legata all’americana Wikimedia Foundation che promuove la libera diffusione del sapere e che nei giorni scorsi, come si apprende dal Foglio ufficiale, ha traslocato da Zurigo a Lamone.

È virtuale anche la nuova casa, nel senso che il sodalizio è giuridicamente ospite di una fiduciaria, ma l’impegno dei suoi membri sul territorio è concreto. Tra loro c’è Ilario Valdelli, responsabile della comunità italofona e dei progetti che riguardano l’educazione. «Uno dei nostri obiettivi - racconta - è ispirare gli insegnanti delle scuole facendo conoscere loro strumenti come Wikisource e Wikivoyage». Il primo è una biblioteca digitale multilingue che contiene testi di pubblico dominio o con licenze libere, il secondo una guida turistica mondiale gratuita scritta da volontari provenienti da vari Paesi.

Entrambe sono «sorelle» di Wikipedia, la nota enciclopedia online lanciata diciannove anni fa da Jimmy Wales e Larry Sanger. Il suo nome, come leggiamo sulla stessa Wikipedia, significa cultura veloce ed è la combinazione del termine hawaiano wiki (veloce) e il suffisso pedia (dal greco antico paideia, educazione). Tornando a Wikimedia, per dare un’idea di quello che si potrebbe fare anche in Ticino, Valdelli cita un progetto portato a termine in Vallese. «Un docente ha sviluppato sulla nostra piattaforma una specie di dizionario online dando il compito di scrivere le definizioni delle varie parole ai suoi allievi, per poi correggerle».

Il tema risulta particolarmente attuale, se pensiamo al dibattito sulla riapertura delle scuole ticinesi e sul ruolo che potrà giocare anche in futuro l’educazione sulle piattaforme digitali. In Ticino Wikimedia CH lavora già da tempo in questo ambito.

È infatti fra i promotori di manifestazioni come Media in Piazza a Lugano e #thelab a Locarno, che permettono ai non addetti ai lavori di conoscere più a fondo le tecnologie della comunicazione. La sede a Lamone, «un Comune svizzero di 1.785 abitanti del Canton Ticino», è un legame in più.

