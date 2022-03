La controversa vicenda dei bocconcini avvelenati

«Attenzione! Bedigliora, veleno per topi. Avvelenato un cane! Attenzione ai cani e ai gatti». Comincia così, per quanto siamo riusciti ad appurare, l’allerta bocconcini avvelenati in Malcantone, tornata attuale proprio ieri. Allerta con tutta probabilità generata da persone benintenzionate, ma con altrettanta probabilità esagerata: se di avvelenamento si può parlare, alle autorità al momento risulta un solo caso, su cui si sta peraltro ancora indagando (il cane, a quanto ci risulta, non sarebbe deceduto). Ad oggi non vi sono insomma indizi che vi sia qualcuno che sistematicamente posi bocconi avvelenati nel Malcantone (o altrove).

Di post in post

Ma come siamo arrivati a questo punto? Come è stato possibile che centinaia di persone abbiano condiviso la notizia dei bocconcini avvelenati in varie...