Una leggenda narra che fu creata quale risposta al fatto che il Gran Premio d’Italia fosse stato organizzato nel nuovo autodromo di Monza. Erano gli anni Venti dello scorso secolo e Brescia era conosciuta per la sua tradizione motoristica. A tal punto che un vecchio motto ripetuto spesso nella Leonessa d’Italia – ovvero Brescia – reciti che nelle vene dei bresciani scorra benzina al posto del sangue. La città lombarda, non a caso, è il simbolo della «Corsa più bella del mondo», cioè la Mille Miglia: competizione che ha visto la luce nel 1927 e prevedeva una gara di velocità (poi nel 1957, a seguito di un grave incidente, è diventata una gara di regolarità) da Brescia a Roma, andata e ritorno per un totale di circa 1.600 chilometri, ovvero mille miglia imperiali.

