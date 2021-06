«Dicastero insicurezza e abusi di polizia, municipio allo sbando». Questo il titolo della presa di posizione di ForumAlternativo sulla demolizione dell’ex Macello. «La demolizione? L’ha decisa la polizia. Scusate, ma viviamo in uno stato di polizia o la responsabilità decisionale è politica, dell’organo appositamente eletto? Sì, è vero. È stato il Municipio a deciderla. Nessuno mi ha avvisato, non ho dato alcun consenso, affermano due municipali», si legge nel comunicato stampa diffuso dal movimento. «La demolizione ha seguito la prassi legale? Nessuna licenza edile, la chiederemo a posteriori. È stata fatta la perizia dello stabile su amianto o altre sostanze pericolose prima di procedere alla demolizione per salvaguardare la salute delle persone, come previsto dalla procedura legale a cui si deve attenere qualsiasi cittadino? No, la faremo a posteriori si risponde mentre le polveri svolazzano ancora», prosegue ForumAlternativo.