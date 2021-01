La crisi dell’auto colpisce il Garage Gardel

Passando per Pambio-Noranco, luogo in cui i garage negli anni scorsi sono sbocciati numerosi, uno sguardo attento avrà notato che il Garage Gardel ha chiuso i battenti. Anche lui? Come mai? Le informazioni da noi raccolte hanno dato risposta al quesito. La chiusura è stata decisa a luglio, ed è subito stata condivisa con i dipendenti e con tutti i clienti del garage. La parte auto verrà occupata da un nuovo inquilino con altre marche di auto, mentre il settore dedicato alle moto e alla ristorazione rimane invariato. E Sul fronte occupazionale? Il segretario regionale del Luganese dell’OCST Giovanni Scolari da noi contattato, ci ha a sua volta confermato che «l’intento della famiglia Gardel con la quale ci incontreremo nei prossimi giorni, è fare in modo che tutti i dipendenti - del reparto auto, cui se ne aggiungono altri nell’ambito dell’amministrazione - vengano ricollocati sia dal nuovo inquilino, sia nella parte moto». «La chiusura del garage Gardel, purtroppo non sarà l’ultima», ha commentato infine Scolari.