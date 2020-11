Sono passati venti mesi da quando gli abitanti di Bissone si svegliarono per la prima volta senza crocifisso. Stiamo parlando del simbolo cristiano sul campanile della chiesa di San Carpoforo, divelto dal carico di un elicottero la mattina del 12 marzo del 2019. Un incidente che lasciò tutti a bocca aperta sia per la sua eccezionalità, sia perché poteva andare molto peggio: come stabilito dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) il pilota avrebbe potuto perdere il controllo del velivolo e la pietra che si staccò dal campanile poteva colpire un passante o cadere sulla linea ferroviaria. Fortunatamente niente di tutto ciò accadde.

A far le spese con quell’incidente fu però la chiesa, bene protetto a livello cantonale, che riportò danni al campanile, alla facciata, alla struttura...