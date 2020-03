L’emergenza Coronavirus non allenta la sua presa ed è necessario mobilitarsi per fronteggiarla con il massimo impegno. La Sezione del Sottoceneri di Croce Rossa Svizzera potenzia il suo sostegno quotidiano a favore dei più vulnerabili sul nostro territorio e lancia una raccolta fondi straordinaria per aiutare chi è stato particolarmente colpito in questi giorni.