La Diocesi in difficoltà finanziarie ora pensa a come contenere i costi

La Diocesi di Lugano è in difficoltà economiche. Giovedì si è svolta l’Assemblea diocesana dei delegati, durante la quale sono stati esaminati i conti del 2020 ed è stato approvato il Preventivo 2022. Come riferito dalla Diocesi in un comunicato stampa, i conti del 2020 si sono chiusi con un deficit di gestione pari a 904 mila franchi, mentre nel Preventivo 2022 si ipotizzano conti in rosso per 1,71 milioni di franchi.

Una situazione che ha portato la Diocesi ad iniziare un percorso per risanare le proprie finanze. Nel comunicato viene infatti precisato che «la Commissione finanziaria diocesana e il Consiglio diocesano per li Affari economici hanno già deliberato prime urgenti misure di contenimento della spesa (da sviluppare e migliorare) e stanno cercando strategie per ottimizzare le entrate,...