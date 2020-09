La direttrice del Casinò Lugano, Emanuela Ventrici, ha deciso di lasciare la struttura «ritenendo che fosse giunto il momento di orientare la sua carriera verso traguardi ancora più ambiziosi». Lo comunica il Consiglio di amministrazione della Società (Casinò Lugano SA) in una nota odierna. Nel testo si legge: «La signora Ventrici ha raggiunto la nostra casa da gioco nel 2009 e ne è diventata direttrice nel 2015. In questo periodo, ha vissuto molti cambiamenti ed è stata, in collaborazione con lo staff dirigenziale e con tutti i collaboratori, l’artefice principale della rinascita del Casinò di Lugano. Grazie alle sue competenze ed alla sua abilità gestionale, ha saputo dare stabilità all’azienda e riportarla sulla strada dell’efficienza e delle cifre nere. A lei pertanto, prima di ogni altra cosa, vanno i nostri ringraziamenti per gli sforzi profusi e per la dedizione incondizionata palesata in questi anni, oltre che, ovviamente, i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale». Nel corso delle prossime settimane, il Consiglio di amministrazione esaminerà le opzioni a disposizione per «garantire continuità alle attività del Casinò ed operare una transizione ottimale».