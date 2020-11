Nuovi aggiornamenti da Fedpol in merito alla 28.enne che ieri pomeriggio ha accoltellato una donna e aggredito un’altra al quinto piano della Manor di Lugano. Da indagini di polizia condotte nel 2017 è emerso che la persona in questione si era innamorata sui social network di un combattente jihadista che si trovava in Siria. La donna aveva cercato di raggiungerlo, ma era stata arrestata dalle autorità turche al confine tra Turchia e Siria e successivamente rimpatriata in Svizzera. All’epoca la donna soffriva di problemi psichici. Al suo rientro era stata collocata in un istituto psichiatrico. Dal 2017, la donna non è più comparsa ai dossier di Fedpol legati al terrorismo.