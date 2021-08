Nel luglio del 2020 la Guardia di finanza aveva intercettato nel porto di Salerno quattro container provenienti dalla Siria in cui sono stati rinvenuti - nascosti dietro carichi di copertura quali macchinari di movimento terra e bobine di carta industriale - oltre 17 tonnellate di stupefacenti: 2,8 tonnellate di hashish e ben 14 tonnellate di «captagon». Quest’ultima è un’anfetamina detta anche «droga della jihad», in quanto è smerciata dall’Isis per finanziarie le proprie battaglie, nonché usata dai suoi affiliati (delle pastiglie erano ad esempio state rinvenute nelle abitazioni dei terroristi che avevano dato l’assalto al Bataclan in Francia).

Si era trattato del più grande sequestro di anfetamine al mondo e - a un anno di distanza - sono emersi importanti collegamenti con il Ticino. Con...