Trovare un bancomat a Lugano sarà presto un po’ come partecipare a una caccia al tesoro? Come riferivamo ieri a pagina 20, la SIX, una delle società leader in Svizzera nella fornitura di servizi finanziari, ha fatto sapere che ogni anno nel nostro Paese il volume di transazioni legate al prelievo di contante diminuisce del 10-15%. Una tendenza che esiste da tempo e che è stata accelerata dalla pandemia. Tempi duri dunque – e non ci riferiamo alla banda che fino a pochi mesi fa li faceva saltare in aria – per i 7.000 bancomat elvetici e per quelli di Lugano.

Il «caso» di via MagattiI bancomat sono dunque destinati a diminuire ed è forse proprio per questo che sta facendo discutere la scelta di PostFinance di rimuovere (così indica il cartello) i centralissimi Postomat di via Magatti. Rimossi,...