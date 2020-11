Alla notizia dell’apertura di un procedimento penale a carico di Azzolino Chiappini, 80.enne sacerdote del Luganese indagato per aver segregato una donna straniera in casa, la Facoltà di Teologia, dove l’uomo ha avuto l’incarico di professore e rettore, prende oggi posizione. Chiappini, scrive la Facoltà, «ha ricoperto negli anni 2008-2014 l’incarico di rettore. Si tratta di un collega che ricordiamo con stima per la sua competenza e che ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della Facoltà. Siamo profondamente stupiti e addolorati della cosa. Confidiamo che l’indagine della magistratura possa far presto chiarezza sul caso». «La legge civile e quella ecclesiastica - si legge nella nota dell’Ufficio stampa della struttura - invitano a rispettare il lavoro della magistratura e a non trarre conclusioni affrettate in mancanza delle verifiche che solo le autorità competenti possono fare. A tale rispetto intendiamo attenerci, consapevoli che la verità val più di mille illazioni».