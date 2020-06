«La fattoria di Werner a Nussbaumer a Gravesano non era norma, non c’è spazio per complotti o inimicizie»: così il giudice della Pretura penale, Siro Quadri, ha condannato il medico a una pena pecuniaria di 14.600 franchi sospesa per tre anni. Nussbaumer, assente oggi in aula, è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti nei confronti dei suoi animali (cavalli asini e altri animali da cortile), dal 2011 al 2013, e di infrazione alla Legge sugli stupefacenti per aver prescritto medicamenti stupefacenti in dosaggio e quantitativo troppo elevati a pazienti tossicodipendenti o in cura metadonica, senza disporre della necessaria autorizzazione cantonale. Come si legge nel decreto d’accusa firmato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni l’imputato ha «maltrattato, trascurato e abbandonato animali della sua tenuta agricola provocando così loro sofferenze inutili e, in alcuni casi, anche la morte». Stando al giudice, «la legge sulla protezioni degli animali è chiara, il resto sono parole al vento. Come rilevato dal veterinario cantonale, le gabbie erano sporche, in alcuni abbeveratoi c’erano feci e ci sono prove della morte di molti animali». La teoria dell’imputato che la natura doveva seguire il suo corso, «non può valere in una fattoria con animali in cattività, - ha spiegato Quadri - lì valgono le disposizioni legali».

Nussbaumer è stato inoltre riconosciuto colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti. Il giudice ha accolto la tesi dell’accusa, sostenuta da un parere di un esperto e dal medico cantonale di allora, che le dosi e le combinazioni di medicamenti stupefacenti, prescritti senza autorizzazione, erano eccessive e in alcuni casi addirittura pericolose per la salute dei pazienti. «Se è vero che per le persone particolarmente malate, come lo sono i pazienti che stanno uscendo dalla tossicodipendenza, può servire un dosaggio maggiore di un medicamento - ha detto il giudice in aula - è anche vero che il controllo e il tracciamento dei pazienti devono aumentare e questo Nussbaumer non l’ha fatto. Come indica un procedimento amministrativo a suo carico, non teneva conto della posologia dei medicamenti prescritti in forma scritta, firmava ricette mediche in bianco... così non è possibile lavorare in medicina».

L’accusa chiedeva una pena pecuniaria sospesa di 18.000 franchi, ridotta dal giudice che ha tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del fatto che tre reati siano caduti in prescrizione. Dal canto suo la difesa, sostenuta dall’avvocato Rossano Bervini, chiedeva il proscioglimento su tutta la linea. Secondo la difesa alla base delle accuse a Nussbaumer c’era stato un agire complottista che aveva visto coinvolti in vario modo autorità comunali (in particolare l’ex sindaco), cantonali (l’allora veterinario cantonale) e privati (che hanno fornito le fotografie della fattoria poi diffuse sui media a fine 2013). Per quanto riguarda invece l’infrazione alla Legge sugli stupefacenti, Nussbaumer aveva riconosciuto di aver prescritto tali medicamenti ma sosteneva di essere stato l’unico medico in grado di curare quei pazienti. La difesa aveva rilevato inoltre che «nessuno dei tossicodipendenti in cura dal medico si era mai lamentato».

