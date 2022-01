La fiera di San Provino salta ancora

Il Municipio di Agno ha atteso fino all’ultimo prima di prendere l’amara decisione, ma alla fine ha dovuto gettare la spugna annullando per il terzo anno consecutivo la fiera di San Provino che si tiene tradizionalmene a marzo. L’Esecutivo cittadino, molto legato all'evento tanto quanto la popolazione, ha a più riprese studiato «formule alternative», ma «l’applicazione delle attuali disposizioni, emanate per la sicurezza di tutti, non avrebbe permesso di vivere la spensieratezza, l’allegria e la spontaneità tipiche dell'evento».