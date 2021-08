Un assaggio di futuro. L’hanno avuto, nel fine settimana appena trascorso, i passeggeri della FLP. Lungo le rotaie che collegano Lugano a Ponte Tresa, infatti, hanno circolato tre dei quattro nuovi convogli già arrivati in Ticino e destinati a circolare sulla futura rete del tram. A dir la verità, sul tratto in questione, questi treni si erano già visti, ma vuoti.

«Sabato abbiamo ricevuto l’autorizzazione da Berna per l’esercizio commerciale» spiega il direttore della Ferrovie Luganesi SA Roberto Ferroni. Così, alle 4.54, i primi passeggeri saliti a Ponte Tresa hanno, di fatto, inaugurato i convogli.

Il weekend di corse ha coinciso con l’avvio dell’ultima vera e propria fase del collaudo dei Tramlink della Stadler (la ditta costruttrice) che prevede sessanta giorni di esercizio commerciale per ciascun veicolo.

Tecnici a bordo

Essendo in corso il collaudo, «in cabina di guida, oltre al macchinista, su ogni composizione era presente anche un meccanico», fa sapere sempre il direttor Ferroni: «personale tecnico pronto a intervenire in caso di bisogno». In aggiunta, «uno specialista della Stadler era di picchetto ad Agno». Nulla, insomma, è stato lasciato al caso.

A novembre l’ultimo Tramlink

Da stamattina, invece, sulle rotaie sono tornati a circolare anche i vecchi trenini. Questo perché a differenza del weekend, le corse hanno cadenze di 15 minuti e i nuovi treni non sono sufficienti a garantire il pieno esercizio. Quattro, come detto, sono già in Ticino.

All’appello ne mancano altri cinque: «Arriveranno nel corso dei prossimi mesi», racconta Ferroni. «L’ultimo, stando alla tabella di marcia, lo riceveremo tra fine ottobre e inizio novembre». Già decisi anche i nomi: si chiameranno Malcantone, Lugano, San Provino, Ceresio, Tresa, Sassalto, Magliasina, Lema e Gradiccioli.

Una volta effettuata la sostituzione, quelli vecchi verranno trasferiti in Madagascar: «Il primo è già arrivato a Rotterdam e presto verrà caricato su una nave che lo porterà sull’isola africana. Gli altri, man mano, lo seguiranno».

Ricorsi «non tutti negativi»

Se con i nuovi convogli sta filado tutto liscio, resta invece ancora in sospeso la questione dei ricorsi contro il futuro tracciato.

Poi c’è la recente decisione del Tribunale cantonale amministrativo che, accogliendo il ricorso di due studi d’ingegneria (vedi CdT del 21 luglio), ha obbligato il Cantone a rifare il concorso per la progettazione dell’opera. Il programma prevede che i lavori per la realizzazione della nuova rete tram-treno del Luganese dovranno cominciare l’anno prossimo (per poi continuare fino al 2029). Il direttore è preoccupato? «Assolutamente no. Parliamo di un bando di concorso che va rimaneggiato. Penso oggettivamente che, a livello di tempistiche, perderemo due o tre mesi al massimo».

A questo proposito, i tecnici sono già al lavoro: «Il Cantone ha creato un gruppo di lavoro per rimaneggiare il capitolato e siamo stati coinvolti anche noi come azienda. Credo che si rivelerà utile, anche perché porteremo la nostra esperienza».

Diverso, invece, il discorso riguardante altre procedure di ricorso: «Mi preoccupano di più i ricorsi – ammette Ferroni – limitatamente al desiderio di mantenere la linea di collina. Gli altri sono stati più o meno risolti». «E certi ricorsi accolti – riconosce il direttore – hanno permesso di migliorare il tracciato. Quindi non è stato del tutto negativo».

