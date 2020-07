«Il weekend è andato molto bene, nel senso che non ci sono stati particolari problemi, né alla foce, né altrove». È la cronaca di due serate tranquille quella che propone il vicesindaco di Lugano (e capodicastero Sicurezza) Michele Bertini, da noi interpellato per capire come è andato il primo fine settimana con la foce del Cassarate sbarrata e inagibile tra le 20 e la 1.30 circa.

E il problema sembra pure non essersi spostato altrove. Anche nel resto della città non sono stati segnalati particolari problemi. «Ovviamente – sottolinea comunque Bertini – questa non può essere considerata una vittoria. Aver dovuto optare per la chiusura della foce è una sconfitta per la vita in comunità, ma ciò che riscontravamo non era davvero più tollerabile».